Подростки ради забавы напали на прохожего и разбили ему голову

В Воронеже трое школьников напали на мужчину и разбили ему голову, потому что это показалось им смешным. Об этом сообщается в Telegram-канале «мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел на улице Машиностроителей. По словам родственника пострадавшего, трое подростков, которым на вид около 16-лет, напали на мужчину без видимой причины. Несовершеннолетние разбили прохожему голову ради забавы и скрылись.

Обратился ли пострадавший в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Сургуте двое юношей избили официанта в ресторане. Инцидент произошел после конфликта между сотрудником заведения и знакомым одного из участников. В ходе проверок правоохранители выяснили личности причастных: 15-летнего подростка из Белого Яра и 18-летнего жителя Сургута. В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Петербурге подростки выстрелили в прохожего из газового пистолета после замечания.