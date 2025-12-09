В Санкт-Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного его матерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации журналистов, речь идет об Анастасии Скворцовой, которая в своих соцсетях представляется как ведущий, трансформационный коуч и автор курса по родовой системе.

Как сообщили в экстренных службах, днем 8 декабря в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге женщина поместила своего новорожденного сына в таз с водой и удерживала его, перекрыв доступ к кислороду. В результате этих действий ребенок скончался. Подозреваемая 1989 года рождения была задержана, ей предъявлено обвинение.

Источник РИА Новости рассказал, что, согласно показаниям женщины, у нее пропало грудное молоко, она не могла кормить ребенка и решила, что не сможет вырастить своего 16-дневного младенца. В Главном следственном управлении Следственного комитета по городу сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве младенца (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

9 декабря на Алтае вынесли приговор 43-летней женщине, которая пробила дочери-младенцу голову из-за плача. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа в поселке Березовка. Пьяная ранее судимая женщина находилась дома со своей восьмимесячной дочерью. Из-за того, что ребенок плакал, родительница нанесла ей несколько ударов по голове твердым тупым предметом.

