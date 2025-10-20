В аэропорту Уфы блогер поймала вуайериста: он тайно снимал ее и других девушек в туалете

В аэропорту Уфы блогер заметила, что неизвестный мужчина тайно снимает, как она справляет нужду в женском туалете. Она вызвала полицию, однако те посчитали обвинения бездоказательными и оштрафовали его за пьянство. В итоге жертва и вуайерист на одном рейсе полетели в Санкт-Петербург. Во время полета молодой человек блогера сумел убедить полицию в питерском аэропорту принять заявление. Полицейские нашли в телефоне извращенца много видео подобного характера.

Пассажирка рейса Уфа — Санкт-Петербург заметила, как мужчина снимал на видео справляющих нужду в туалете женщин. Об этом 22-летняя Ильвина рассказала в своих соцсетях.

По словам девушки, в аэропорту Уфы она зашла в женскую уборную. Ильвина заметила, что снизу слева из-под соседней кабинки на нее направлена камера, причем ее тут же убрали.

«Я в ступоре, застыла, не знаю, что делать и как реагировать. Закончила все свои дела и вышла из кабинки, но решила перепроверить, ведь все произошло слишком быстро. Как раз в эту же кабинку заходит другая девушка», — написала блогер.

Ильвина написала своему молодому человеку, а сама начала снимать, подошла к кабинке и сообщила другой пассажирке, что ее снимает незнакомец. В это же время девушка постучала в кабинку к снимающему, а вторая его жертва побежала за помощью. Пока они ждали полицию, мужчина заявил, что «сидел какал», а туалеты перепутал. Он всячески пытался скрыться, говорил, что его ждет жена, что у него скоро рейс, что ему нужно покурить. Ильвина не давала мужчине уйти.

«Приходит наша любимая полиция и говорит, что видео с кроссовками не является доказательством, что это он. Они берут его телефон и проверяют галерею, где уже ничего не было, потому что пока он выходил из кабинки, у него было достаточно времени все удалить», — рассказала Ильвина.

Девушка пыталась добиться справедливости, на что полицейские, по ее словам, ухмыльнулись и удивленно спросили: «Ты таких не встречала? <...> Приходи к нам, у нас таких в день по десять». Тем не менее они установили личности нарушителя и пострадавших. Оказалось, что все они летят одним рейсом. Полицейские решили все же наказать мужчину, но за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Задержали только в Петербурге

Во время полета молодой человек Ильвины связался с аэропортом Уфы и местной полицией, он просил предоставить записи с камер видеонаблюдения, чтобы доказать, что именно этот мужчина заходил в женскую уборную. Когда на его просьбы не отреагировали, а порекомендовали лично поговорить с извращенцем, он обратился уже в полицию аэропорта Санкт-Петербурга. Там приняли заявление молодого человека.

После приземления бортпроводники объявили, что пассажиры должны будут предъявить паспорта сотрудникам полиции на выходе. Ильвину и подозреваемого отвели в дежурную часть. По пути он утверждал, что ничего не снимал. Однако полицейские все же проверили его телефон, где обнаружили подозрительные интимные видео. Ильвина также написала заявление. Вторая пострадавшая не стала обращаться в полицию.

Ильвина уточнила, что мужчина говорил полицейским про свою жену и сына. При этом с ней связалась его знакомая и заявила, что он в разводе. Мужчина также сказал, что знаком с женщинами, с которыми у него есть интимные видео. Ильвине не сообщали никаких подробностей по этому делу.

В соцсетях мужчину окрестили вуайеристом. Это человек, который тайно наблюдает за интимными подробностями других: как они ходят в туалет, принимают ванну, переодеваются и т.д. Люди с подобным расстройством как раз часто орудуют в общественных местах. Кроме этого, они могут подглядывать за соседями в окна прямо из своей квартиры.