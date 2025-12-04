В Приморье муж тайно снял экс-жену на камеру в туалете и отправил знакомым

Житель Приморья попал под суд после съемки бывшей жены в туалете. Об этом сообщает «Вести Приморье».

Мужчина из города Артем установил внутри туалета камеру, которая снимала его возлюбленную во время посещения комнаты. Один из этих роликов он отправил в мессенджер, после чего его увидели многие знакомые женщины.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о неприкосновенности частной жизни. Суд приговорил его к 100 часам обязательных работ. Женщина также обратилась в суд за компенсацией морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Однако там обязали фигуранта выплатить только 50 тысяч рублей.

До этого в Петербурге отчим снимал падчериц на камеру в ванной. Об этом стало известно после того, как одна из сестер заметила прорези в коробке с кремом. Помимо девушки, душ каждый день принимала ее несовершеннолетняя сестра. Сам мужчина написал явку с повинной.

Ранее на Урале литейщик подглядывал за женщинами в душевой завода, установив скрытую камеру.