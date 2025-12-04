На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье муж тайно снял экс-жену на камеру в туалете и отправил знакомым

В Приморье мужчина тайно снимал экс-жену в туалете
true
true
true
close
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Житель Приморья попал под суд после съемки бывшей жены в туалете. Об этом сообщает «Вести Приморье».

Мужчина из города Артем установил внутри туалета камеру, которая снимала его возлюбленную во время посещения комнаты. Один из этих роликов он отправил в мессенджер, после чего его увидели многие знакомые женщины.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о неприкосновенности частной жизни. Суд приговорил его к 100 часам обязательных работ. Женщина также обратилась в суд за компенсацией морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Однако там обязали фигуранта выплатить только 50 тысяч рублей.

До этого в Петербурге отчим снимал падчериц на камеру в ванной. Об этом стало известно после того, как одна из сестер заметила прорези в коробке с кремом. Помимо девушки, душ каждый день принимала ее несовершеннолетняя сестра. Сам мужчина написал явку с повинной.

Ранее на Урале литейщик подглядывал за женщинами в душевой завода, установив скрытую камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами