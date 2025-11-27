На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину лишили гражданства РФ за надругательство над ребенком

В Кировской области педофила лишили российского гражданства
Александр Кряжев/РИА Новости

В Кировской области педофил-иностранец лишился российского гражданства. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Согласно № 316-ФЗ, который вступил в силу 11 августа этого года, гражданство России можно отобрать у тех, кто получил его, а потом совершил тяжкое преступление. Таким образом, иностранца, который получил российский паспорт в 2020 году по упрощенной процедуре, осудили за надругательство над ребенком, не достигшем 14-летнего возраста.

Теперь его паспорт аннулировали и изъяли. После того, как мужчина отбудет назначенный ему срок в колонии, его депортируют из России.

До этого отчим домогался 12-летней падчерицы в Туле. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Ранее в Башкирии юноша заманил 13-летнюю девочку к себе домой и изнасиловал.

