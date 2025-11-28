На месте обрушения в Южно-Сахалинске нашли тело третьего погибшего

В Южно-Сахалинске на месте обрушения строительного объекта нашли тело третьего погибшего. Об этом сообщила администрация Сахалинской области в официальном Telegram-канале.

«Обнаружено тело третьего погибшего», — говорится в сообщении.

В МЧС области до этого рассказали, что после обрушения строящегося объекта в Южно-Сахалинске один из пострадавших был госпитализирован, трое остальных отказались от лечения в больнице.

Инцидент случился днем 28 ноября по местному времени. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Telegram-канал Amur Mash писал, что в спецотряды порядка четырех часов продолжали искать рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания. На данный момент четырех человек удалось спасти, их госпитализировали.

Ранее маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев.