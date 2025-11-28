В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок

В Петербурге в частной школе в Адмиралтейском районе рухнул потолок. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«В одноэтажной учебной пристройке частной школы на Средней Подьяческой улице обвалился потолок — прямо над входом. Вместе с обломками потолка сверху свалился 50-летний рабочий», — говорится в посте.

Как уточняется, мужчина приземлился на ноги. Его забрали на обследование в больницу. Ученики и сотрудники образовательного учреждения не пострадали, заявил каналу директор школы. Он добавил, что обрушение небольшое. По другим данным, пострадала 70-летняя завуч.

В октябре этого года во Владивостоке оставленная на плите без присмотра техника повредила потолок. Инцидент произошел в общежитии ДВФУ. Как рассказали представители университета, кто-то оставил на плите кастрюлю-скороварку. Во время приготовления еды крышка вылетела и повредила потолок. На кадрах с места заметно, что плиты с потолка и освещение рухнули на пол или остались подвешенными за провода. Техника также пострадала.

