«Запрещал все подряд»: подруга — о молодом человеке пропавшей в Москве модели

Молодой человек пропавшей в Москве модели запрещал ей общаться с родственниками
model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молодой человек пропавшей в Москве модели Анжелики Тартановой, которую позднее нашли в больнице с серьезными травмами, запрещал ей многие вещи, в том числе — общаться с родственниками. Об этом «Газете.Ru» рассказала подруга пострадавшей Виктория (имя изменено).

«Нам пока самим интересны ответы на вопросы. Как только Анжелика сможет говорить, тогда и будут ответы. Про молодого человека только слышала. Знаю, что запрещал ей все подряд. Общаться даже с родственниками. И купил ей телефон с новой сим-картой. Сколько были вместе, я не знаю. Да, общения [у нас с ней] стало меньше», — сказала она.

33-летняя модель Тартанова перестала выходить на связь с родственниками 28 ноября. В последний раз девушку видели в компании мужчины сильно старше ее. В московской квартире модели родственники обнаружили все ее личные вещи, документы и телефон. Позднее стало известно, что Тартанову нашли в московской больнице — у девушки множество травм, она не может говорить.

По информации Mash, еще 23 ноября девушка сама вызвала скорую и заявила врачам, что ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте. Как уточняет канал, в больнице Тартановой сделали трепанацию черепа: она поступила в медучреждение с «множественными ушибами, гематомами и сотрясением».

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT также писал, что женщина переехала в Москву несколько лет назад, после чего пыталась построить карьеру модели и ходила по кастингам. При этом в Краснодаре у нее остался 16-летний сын, который живет с отцом — бывшим мужем Тартановой. С ними она почти не общалась и только недавно начала помогать деньгами.

Отмечается, что полгода назад Тартанова начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий, который, по ее рассказам, занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Семья модели считает, что именно Дмитрий может быть причастен к ее исчезновению, поскольку после пропажи он не попытался выйти с ними на связь и не организовал поиски.

Сам Дмитрий в беседе с Mash заявил, что в последний раз видел девушку «неделю назад» — несмотря на то, что она уже две недели находится в больнице. Подробностей мужчина не привел.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

