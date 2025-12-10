На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, когда выгоднее всего брать отпуск

Юрист Рыбников: выгоднее брать отпуск в месяц, в котором мало выходных дней
brajianni/Shutterstock/FOTODOM

Многие работники планируют свой отпуск на тот месяц, отдых в который будет особенно выгодным с финансовой точки зрения. Для того чтобы определить, какой период будет соответствовать этому запросу, важно рассчитать количество выходных дней в каждом месяце. Об этом mk.ru рассказал юрист Виктор Рыбников.

По словам эксперта, наиболее выгодным будет отпуск в месяце, где меньше всего выходных. В этот период будет максимальное количество рабочих дней, поэтому отпускные также окажутся больше.

«Выплата отпускных рассчитывается, исходя из среднедневного заработка. Так, в декабре уходящего 2025 года 22 рабочих дня, и это делает декабрь одним из наиболее выгодных месяцев для отпуска – больше рабочих дней было только в уже прошедших июле и октябре — по 23», — объяснил юрист.

Он отметил, что вторая половина декабря будет хороша для отпуска, если есть желание продлить новогодние каникулы. Однако эксперт добавил, что взять его получится лишь в том случае, если к концу года не останется невыполненных задач на работе.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого рассказал, что работодатели и сотрудники формируют график отпусков на предстоящий год по взаимному согласию согласно Трудовому кодексу. Причем, если о разделении договориться не удается, то отпуск должен быть предоставлен целиком – в 28 календарных дней.

Ранее россиянам дали советы, которые позволят совмещать работу и путешествия без стресса.

