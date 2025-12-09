На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали советы, которые позволят совмещать работу и путешествия без стресса

Специалист Синельников: работу и путешествия можно совместить без стресса
Shutterstock

Путешествие и работу можно эффективно совместить, если грамотно выстроить распорядок дня, заранее спланировать задачи и четко разделить время для труда и отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

«Если вы работаете удаленно и не привязаны к офису, то можете без проблем совмещать работу с поездками. Лучше заранее продумать график, определить часы для дел и выбрать место, где вы будете работать — это может быть лобби отеля, кафе или тихий уголок в апартаментах», — сказал эксперт.

По его словам, это позволит избежать стресса и непредвиденных ситуаций во время поездки. Синельников также порекомендовал заранее скачать необходимые документы, проверить стабильность интернет-соединения и взять с собой наушники с шумоподавлением.

Исследование австралийских ученых, основанное на двадцатилетних данных о более чем 16 тысячах работников, до этого показало: больше всего от удаленки выигрывают женщины — особенно те, кто совмещает дом и офис в гибридном формате. Ученые проанализировали информацию национального лонгитюдного исследования HILDA за период с начала 2000-х до 2019 года, исключив пандемийные годы, чтобы избежать влияния COVID-19 на психическое состояние участников. Модели учитывали не только рабочие привычки, но и изменения жизненных обстоятельств — такие как смена работы или появление детей.

Ранее в Госдуме призвали перевести россиян на удаленку из-за вспышки гриппа.

