Россиянам объяснили, в каких случаях можно требовать 28-дневного отпуска

Юрист Соловьев: работники имеют право запросить отпуск в 28 календарных дней
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели и сотрудники формируют график отпусков на предстоящий год по взаимному согласию согласно Трудовому кодексу. Причем, если о разделении договориться не удается, то отпуск должен быть предоставлен целиком – в 28 календарных дней, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если график отпусков на год предусматривает отпуск в 28 календарных дней, то сотрудник имеет полное право потребовать отдых на весь этот период, пояснил специалист. В случаях, когда по разделению этого периода стороны не могут прийти к общему решению, то отпуск также предоставляется единой частью, отметил Соловьев.

«Конечно, при составлении графика учитывается в первую очередь мнение работника, его возможности, наличие детей, семейные обстоятельства и так далее», — заключил юрист.

Напомним, в 2026 году у россиян будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как объяснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, выгоднее всего брать отпуск в июле, а наименее выгодно — в январе. Он напомнил, что оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.

Ранее в Госдуме раскрыли способ продлить отпуск в 2026 году.

