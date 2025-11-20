На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД назвали число депортированных из России нелегальных мигрантов

МВД: свыше 19 тысяч нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
Александр Кряжев/РИА Новости

Совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства, депортировано свыше 19 тысяч иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства <...> Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам Волк, среди выявленных нарушений 100 тыcяч связаны с правилами въезд и выезда, транзитного проезда и пребывания в стране. Оставшиеся 28 тысяч нарушений зафиксировано в рамках трудовой деятельности иностранцев, отметила она.

Представитель МВД отметила, что в рамках операции было возбуждено около 4,8 тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции и еще 1,5 тысяч — в связи с другими преступлениями (незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальное пересечение границы, а также терроризм и экстремизм).

Кроме того, правоохранители обнаружили 673 человека, разыскиваемых на федеральном уровне, 329 — на межгосударственном, 37 — на международном.

Ранее в Крыму задержали организаторов нелегального миграционного канала.

