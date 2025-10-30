На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности

Эксперт Худайбердиев назвал нелегальную миграцию угрозой нацбезопасности России
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям, руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ Ибрагим Худайбердиев назвал нелегальную миграцию реальной угрозой национальной безопасности страны. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Известиями».

«Это (нелегальная миграция. — «Газета.Ru») есть реальная угроза национальной безопасности и России, и стран исхода этих трудовых мигрантов», — сказал эксперт.

Также он отметил, что иностранным гражданам, приезжающим жить и работать в Российскую Федерацию, всегда говорят о необходимости оставаться в правовом поле РФ. Помимо этого, по словам Худайбердиева, иностранцам также на протяжении многих лет постоянно напоминают о том, что необходимо соблюдать миграционные и другие законы России.

30 октября сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России все чаще фиксирует случаи, когда иностранцы приобретают гражданство России с преступным умыслом.

Ранее в Госдуме заступились за мигрантов.

