На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юные москвичи выберут имя ягненку из филиала столичного зоопарка в Великом Устюге

На платформе «Активный гражданин — детям» стартовал опрос об имени ягненка
true
true
true
close
Пресс-служба Московского зоопарка

Маленькие жители столицы выберут на платформе «Активный гражданин — детям» имя для ягненка, родившегося в филиале Московского зоопарка в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что новорожденный ягненок — детеныш валлийской овцы, и имеет характерный контрастный окрас: у животного белая шерсть, черная мордочка и темные ножки.

Малыш появился на свет у пары овец по кличке Валентин и Валентина. В настоящее время все семейство содержится в новом вольере на территории детского зоопарка.

Как отмечают специалисты, ягненок отличается крепким здоровьем и активностью. Представители этой породы хорошо переносят низкие температуры, поэтому детеныш вместе с матерью и другими сородичами продолжает гулять в вольере, несмотря на снегопад.

Для голосования на платформе «Активный гражданин — детям» отобрано семь вариантов имен. Опрос продлится до конца недели, его тоги будут подведены и опубликованы на официальных ресурсах проекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами