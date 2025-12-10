Юные москвичи выберут имя ягненку из филиала столичного зоопарка в Великом Устюге

Маленькие жители столицы выберут на платформе «Активный гражданин — детям» имя для ягненка, родившегося в филиале Московского зоопарка в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что новорожденный ягненок — детеныш валлийской овцы, и имеет характерный контрастный окрас: у животного белая шерсть, черная мордочка и темные ножки.

Малыш появился на свет у пары овец по кличке Валентин и Валентина. В настоящее время все семейство содержится в новом вольере на территории детского зоопарка.

Как отмечают специалисты, ягненок отличается крепким здоровьем и активностью. Представители этой породы хорошо переносят низкие температуры, поэтому детеныш вместе с матерью и другими сородичами продолжает гулять в вольере, несмотря на снегопад.

Для голосования на платформе «Активный гражданин — детям» отобрано семь вариантов имен. Опрос продлится до конца недели, его тоги будут подведены и опубликованы на официальных ресурсах проекта.