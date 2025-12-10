На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новогодних уловках супермаркетов

Специалист Шамсутдинова: ранние продажи помогают продать новогодние товары
true
true
true
close
Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

Ранние продажи новогодних товаров являются одной из маркетинговых хитростей супермаркетов, которые помогают привлечь покупателей. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по кросс-маркетингу, «Лучший предприниматель Свердловской области-2024» в номинации «Маркетинг и продвижение» Лейсан Шамсутдинова.

По ее словам, это позволяет растянуть период покупок и увеличить общую прибыль в два-три раза. Кроме того, специалисты стараются грамотно расположить новогодние товары, чтобы сделать фокус на создании праздничной атмосферы и импульсных покупок.

«Достигается это через специальные выкладки на палетах, корзинках, дисплеях, привлекающих внимание и увеличивающих незапланированные траты», — добавила Шамсутдинова.

К хитростям она также отнесла ценообразование с пиковыми ценами в начале сезона и скидками в конце, а также нейромаркетинг, в том числе создание ощущений праздника через новогоднюю музыку.

Данные исследования компании «Девелопмент-Юг» до этого показали, что недвижимость стала самым желанным новогодним подарком для россиян, опередив путешествия и автомобили. Согласно результатам опроса, 38% респондентов попросили бы у Деда Мороза квартиру у моря или в горах. Еще 17% участников исследования мечтают о таком подарке, который позволил бы закрыть долги.

Ранее россиян предупредили о риске заработать серьезное расстройство перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами