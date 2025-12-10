Россиянам рассказали о новогодних уловках супермаркетов

Ранние продажи новогодних товаров являются одной из маркетинговых хитростей супермаркетов, которые помогают привлечь покупателей. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по кросс-маркетингу, «Лучший предприниматель Свердловской области-2024» в номинации «Маркетинг и продвижение» Лейсан Шамсутдинова.

По ее словам, это позволяет растянуть период покупок и увеличить общую прибыль в два-три раза. Кроме того, специалисты стараются грамотно расположить новогодние товары, чтобы сделать фокус на создании праздничной атмосферы и импульсных покупок.

«Достигается это через специальные выкладки на палетах, корзинках, дисплеях, привлекающих внимание и увеличивающих незапланированные траты», — добавила Шамсутдинова.

К хитростям она также отнесла ценообразование с пиковыми ценами в начале сезона и скидками в конце, а также нейромаркетинг, в том числе создание ощущений праздника через новогоднюю музыку.

Данные исследования компании «Девелопмент-Юг» до этого показали, что недвижимость стала самым желанным новогодним подарком для россиян, опередив путешествия и автомобили. Согласно результатам опроса, 38% респондентов попросили бы у Деда Мороза квартиру у моря или в горах. Еще 17% участников исследования мечтают о таком подарке, который позволил бы закрыть долги.

