Россиян предупредили о риске заработать серьезное расстройство перед Новым годом

Перед новогодними праздниками не нужно стремиться закончить максимум дел и строго следовать идеальному плану. Такой подход может обернуться нервным истощением и даже приобретенным биполярным расстройством, предупредил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Нормально что-то не успеть сделать – нельзя ориентироваться на идеал, важно разрешить себе в чем-то опоздать, рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Задаем себе вопрос: «Если я не успею, что самого плохого может произойти? Чем это плохо? И почему так нельзя?» И, изучая самый негативный сценарий, проходя по нему ступенчато до самых ужасных фантазий, в какой-то момент люди осознают, что беды-то никакой особой и не будет и ничего страшного не случится», — объяснил специалист.

Он призвал развеять убеждение, что все дела обязательно нужно успеть выполнить до конца года – на самом деле, никакой беды не будет, если опоздать даже с покупкой подарков. Важно осознать, что напряжение, возникающее вследствие страха и тревоги, приводит к усталости и как раз снижает шансы на то, чтобы все успеть. При этом сам по себе факт «неуспевания» ничего страшного за собой не принесет – нужно просто спокойнее к этому относиться, воспринимая как нормальную часть жизни, объяснил Хорс. В этом случае, по его словам, человек освобождает внутренний ресурс, сохраняя массу сил, которые раньше растрачивал на переживания и напряжение.

В пример он привел ситуацию, когда человек считает, что его не повысят на работе, если он что-то не успеет. По мнению психолога, это классическая когнитивная ошибка.

«Отношения с тем же начальником могут испортиться, а могут, наоборот, улучшиться. Может, он будет чувствовать вину и подкинет какой-то интересный проект», — пояснил специалист, отметив, что речь идет о будущем, которого никто не может знать.

Психолог призвал не пытаться предсказывать будущее, подчеркнув, что это главный элемент защиты от выгорания и стресса в предновогодний сезон.

До этого врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс рассказал, что избавиться от стресса, который появляется в преддверии Нового года, поможет физическая активность. Специалист порекомендовал выходить на спокойные прогулки перед сном продолжительностью от 20 до 30 минут. Это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную, прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает, более глубоко спит и лучше отдыхает, объяснил врач.

