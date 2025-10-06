В России введут дополнительные меры для борьбы с коррупцией

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого в стране будут приняты дополнительные меры по противодействию коррупции. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в указе.

В августе Путин заявил, что коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира. По его словам, вопрос стоит в готовности общества бороться с этим явлением. При этом он подчеркнул, что демократию нельзя привнести извне, как и бороться с коррупцией извне.

В мае председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма.

Ранее Путин назвал страну, где «коррупция захлестывает».