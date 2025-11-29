По делу экс-замминистра ДНР назначили 28 экспертиз

В рамках уголовного дела бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве при исполнении госконтрактов на строительство военных объектов назначили 28 экспертиз. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с материалами расследования.

По его данным, в деле фигурируют 14 спорных контрактов, и по каждому из них следствие запросило строительно-техническую и бухгалтерскую экспертизу.

Мерваезову задержали в Пятигорске и затем этапировали в Москву, где ей продлили арест. Потерпевшими по делу признаны около пяти организаций, а также Минобороны России. Мерваезовой вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб составил 4 млрд 126 млн 234 тыс. 385 рублей 20 копеек, при том что общая стоимость контрактов превышала 9 млрд рублей.

В 2021–2022 годах Мерваезова возглавляла Военно-строительную компанию, которая впоследствии была переименована в АО «Сибирьпромгрупп». Следствие считает, что вывод средств происходил во время заключения госконтрактов, тогда как защита утверждает, что инкриминируемые эпизоды относятся к периоду до и после ее работы в организации.

Уголовное дело было открыто летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. В числе фигурантов также указаны бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Ранее Следком завел уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны.