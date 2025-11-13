Филиппины депортировали разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина России

Из Филиппин в Россию депортирован гражданин РФ Захар Зверев, обвиняемый в серии мошеннических действий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экстрадиция проводилась при участии сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.

Согласно данным следствия, в 2021 году данный гражданин возглавлял преступную группу, действовавшую в нескольких российских регионах. Злоумышленники обманным путем выманивали деньги у граждан. Они, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, убеждали жертв переводить средства на так называемые безопасные счета. Общий ущерб от их действий оценивается в несколько миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено следователем ГУ МВД России по Краснодарскому краю по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Обвиняемый, которому предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск в мае 2023 года по поручению Генеральной прокуратуры РФ.

«По каналам Интерпола установлены все трансграничные перемещения разыскиваемого, и в марте 2025 года он был задержан правоохранительными органами Республики Филиппины», — отметила Волк.

Сегодня в аэропорту Манилы он был передан представителям российского Бюро Интерпола для его транспортировки в Москву.

Ранее консул заявил о «тревожном» количестве депортированных из Таиланда граждан России.