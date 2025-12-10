Петербургскую блогершу, утопившую новорожденного в тазу, отправили за решетку

В Петербурге избрали меру пресечения женщине, обвиняемой в утоплении новорожденного сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Женщине предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2026 года. Фигурантка не возражала.

Инцидент произошел 8 декабря в квартире на улице Ушинского. Женщина 1989 года рождения поместила новорожденного ребенка в таз, наполненный водой, и удерживала его, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Позже стало известно, что женщина в соцсетях позиционировала себя как блогершу, ведущую трансформационные игры, и автора курса по психосоматике. Она писала также, что в течение пяти лет до этого не могла забеременеть и была готова «вырастить настоящего мужчину».

Ранее пьяная россиянка пробила голову дочери-младенцу из-за плача и предстала перед судом.