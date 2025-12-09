«Особенный ребенок»: петербурженка, утопившая новорожденного, долго не могла забеременеть

78.ru: мать из Петербурга, утопившая сына в тазу, пять лет не могла забеременеть

В Петербурге мать, которая утопила новорожденного сына в тазу, перед этим пять лет не могла забеременеть. Об этом сообщает 78.ru.

Стало известно, что у женщины есть еще один ребенок — девочка. Отмечается также, что отец ребенка не принимал его. У подозреваемой могла быть послеродовая депрессия.

В своих социальных сетях женщина позиционировала себя как ведущая трансформационных игр и автор курса по психосоматике. Она писала также, что в течение пяти лет до этого не могла забеременеть и была готова «вырастить настоящего мужчину».

«Я знаю, что это особенный ребенок. У него большое будущее», — писала она о сыне.

Инцидент произошел 8 декабря в квартире на улице Ушинского. Женщина 1989 года рождения поместила новорожденного ребенка в таз, наполненный водой, и удерживала его, пока тот не скончался. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее пьяная россиянка пробила голову дочери-младенцу из-за плача и предстала перед судом.