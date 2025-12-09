На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать из Петербурга утопила новорожденного сына в тазу

В Петербурге мать заподозрили в утоплении новорожденного сына в тазу
true
true
true
close
Telegram-канал Питерский Следком

В Петербурге женщину заподозрили в утоплении своего новорожденного сына. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 8 декабря в квартире на улице Ушинского. Женщина 1989 года рождения поместила новорожденного ребенка в таз, наполненный водой, и удерживала его, пока тот не скончался.

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Суд планирует в скором времени избрать фигурантке меру пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее пьяная россиянка пробила голову дочери-младенцу из-за плача и предстала перед судом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами