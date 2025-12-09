Мать из Петербурга утопила новорожденного сына в тазу

В Петербурге мать заподозрили в утоплении новорожденного сына в тазу

В Петербурге женщину заподозрили в утоплении своего новорожденного сына. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 8 декабря в квартире на улице Ушинского. Женщина 1989 года рождения поместила новорожденного ребенка в таз, наполненный водой, и удерживала его, пока тот не скончался.

Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Суд планирует в скором времени избрать фигурантке меру пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

