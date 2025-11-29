Глава СКР поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти из-за нарушения прав участников долевого строительства ЖК «А101» в городе Всеволожске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в строящихся домах, но срок ввода в эксплуатацию объектов неоднократно переносился.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в публикации.

11 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении группы ЛСР. Ведомство усмотрело нарушение застройщиком закона о рекламе в радиоролике, где предлагалась рассрочка «0%» до 24 месяцев при покупке квартир.

В объявлении звучали лишь базовые параметры — первоначальный взнос «от 30%» и погашение оставшейся суммы в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. По мнению службы, более подробные условия не раскрывались: не были обозначены ограничения, порядок начисления платежей, возможные комиссии и иные значимые факторы.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что застройщик надежен.