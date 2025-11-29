На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти

Бастрыкин распорядился возбудить дело против застройщика в Ленобласти
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти из-за нарушения прав участников долевого строительства ЖК «А101» в городе Всеволожске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным ведомства, граждане приобрели квартиры в строящихся домах, но срок ввода в эксплуатацию объектов неоднократно переносился.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сказано в публикации.

11 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении группы ЛСР. Ведомство усмотрело нарушение застройщиком закона о рекламе в радиоролике, где предлагалась рассрочка «0%» до 24 месяцев при покупке квартир.

В объявлении звучали лишь базовые параметры — первоначальный взнос «от 30%» и погашение оставшейся суммы в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. По мнению службы, более подробные условия не раскрывались: не были обозначены ограничения, порядок начисления платежей, возможные комиссии и иные значимые факторы.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что застройщик надежен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами