Россиянам объяснили, как понять, что ваш застройщик надежен

Покупка квартиры в новостройке — это всегда баланс между ожиданием и риском. Рынок стал цивилизованнее, но даже сегодня важно понимать, кто стоит за красивыми рендерами и мягкими диванами в офисе продаж. О том, как понять, что застройщик надежен, «Газете.Ru» рассказал Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.

«Первое, с чего стоит начать, — это репутация компании и предыдущие проекты. Хорошо, если застройщик работает на рынке более пяти лет и смог полностью пройти все этапы проекта. Еще лучше, если застройщик сдал хотя бы один проект в вашем регионе, поскольку везде есть свои тонкости, которые могут осложнять реализацию проектов. Также я считаю риском, когда застройщик выходит на рынок с проектом бизнес- или премиум-класса, когда ранее он строил эконом или комфорт. Всегда стоит посмотреть предыдущие проекты застройщика и отзывы покупателей в сети. Также можно пообщаться с собственниками в чатах ЖК: там можно узнать, были ли выдержаны сроки, насколько совпали ожидания и реальность. При этом важно понимать, что не всегда тот, кто продает, реально строит», — объяснил он.

Второе, что нужно проверить, — это текущее состояние компании. Для этого достаточно ее ИНН или ОГРН. Эти реквизиты обычно указаны на сайте застройщика или в проектной декларации. Эти данные позволят получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС и узнать, не находится ли компания в стадии ликвидации или банкротства. Важно, чтобы руководителем не числился конкурсный управляющий, а коды ОКВЭД относились к строительству (например, код 41.20 — это строительство жилых зданий).

«Третий маркер — это реалистичность заявленных сроков. Всегда нужно ориентироваться на дату передачи ключей, указанную в ДДУ, а не сроки на рекламных баннерах. Более того, дата передачи ключей, должна соотноситься с типом дома, сложностью проекта и стадией работ. Для этого всегда полезно посетить строительную площадку. Если девелопер обещает выдать ключи через год, а еще даже не закончен монолит, то это сигнал возможной задержки строительства или нестыковки в финансировании», — предупредил эксперт.

Четвертый аспект надежности застройщика — это его судебная и финансовая история. Даже при работе через эскроу-счета, банкротство застройщика — это очень плохая новость для дольщика, которому нужны не деньги, вложенные несколько лет назад, а квартира. Проверить споры можно на сайтах арбитражных судов: если компания регулярно судится с подрядчиками, банками или прокуратурой — это не случайность, а системная проблема.

«И, наконец, пятый маркер надежного застройщика — это прозрачность сделки: вся сумма должна идти на эскроу-счет сразу после оплаты договора долевого участия. Внимательно стоит читать и сам ДДУ: в нем не должно быть скрытых штрафов за переуступку, условий, ограничивающих выплату неустойки за просрочку, или двусмысленных формулировок о сроках передачи квартиры. Я всегда рекомендую показать ДДУ юристу, специализирующемуся на рынке недвижимости», — резюмировал специалист.

