Игравшего Санта-Клауса экс-учителя поймали на распространении детского порно

В США мужчину, который играл Санта-Клауса, поймали на распространении детской порнографии. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 4 декабря — детективы получили информацию о загрузке детской порнографии из одного из домов в городе Гамильтон. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 64-летний Марк Паулино. В интернете он представлялся как бывший учитель начальной школы, а также работал на праздниках в роли Санта-Клауса, что подразумевало частый контакт с детьми.

5 декабря в доме мужчины провели обыск, в ходе которого у него обнаружили множество предметов, имеющих значение для следствия. Паулино арестовали и обвинили в хранении и распространении материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, а также в создании угрозы благополучию ребенка. Прокуроры подали ходатайство о заключении мужчины под стражу до суда.

Ранее петербургские силовики поймали педофила, растлевавшего девочек по переписке.