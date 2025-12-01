«Грядут сокращения»: в России предсказали «большую революцию» на рынке труда

HR-эксперт Лоикова: к 2030 году в РФ будет жутчайший кризис на рынке труда

В России к 2030 прогнозируется крайне сложная ситуация на рынке труда, к которой приведет повсеместная автоматизация и массовое сокращение числа рабочих мест. Людей будут вытеснять технологии, в результате чего специалисты будут мигрировать из отрасли в отрасль, а также заниматься низкоквалифицированным трудом даже при наличии хорошего образования. Об этом НСН заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, в ближайшее время самыми востребованными окажутся специалисты с навыками обучения нейросетей, однако и эта ситуация продлится недолго, так как все процессы быстро автоматизируются.

«К 2030 году в России будет просто жутчайший кадровый кризис, — завила эксперт. — Такая тенденция уже началась. Грядет сокращение числа рабочих мест. При этом у нас есть миграция специалистов из одних отраслей в другие, потому что там попроще. Это те же самые перевозки, логистика, такси и так далее».

В пример она привела сегодняшнюю ситуацию, когда многие люди с двумя-тремя высшими образованиями работают курьерами, так как там им платят лучше, чем на их официальной должности – по мнению Лоиковой, это первый сигнал грядущих перемен. Автоматизация устроит на рынке труда настоящую «большую революцию», убеждена эксперт.

«С одной стороны, нам будет легче благодаря тому, что какая-то работа будет выполняться алгоритмами, но существует очень большое число рисков, связанных с потерей рабочих мест», ― заключила специалист.

Напомним, о том, что в России складывается опасная кадровая ситуация до этого заявила также консультант, директор управления рисками и методологией ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова. По ее словам, рынок труда и экономика страны в целом перестраиваются на цифровые рельсы, а специалисты уходят из важных отраслей – таких, как медицина или образование, в более денежные и менее стрессовые направления.

В пример эксперт привела «медицинский коллапс», отметив, что работа врачом сопряжена с дорогим и долгим обучением, целевым набором, штрафами и низкими зарплатами, в то время как обычные курьеры сегодня получают по 150-200 тысяч рублей. По мнению Рахметовой, это лишь одна, самая заметная часть масштабной проблемы, которую уже можно считать «кадровой катастрофой».

Ранее эксперт заявил, что к 2030 году ИИ вытеснит людей минимум из 300 млн профессий.