На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-полицейский признался в получении взятки от редактора Ura.ru

Экс-глава УгРо Карпов признался в получении взятки от редактора Ura.ru Аллаярова
true
true
true
close
Ирина Семенова/РИА Новости

Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от своего племянника, свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина рассказал, что в период с апреля 2024 года по апрель 2025 год он передавал Аллаярову оперативную сводку за денежное вознаграждение, которое журналист переводил ему на карту. Экс-полицейский уточнил, что делился с племянником информацией о совершенных преступлениях на территории Екатеринбурга.

В июне текущего года Аллаяров был арестован по обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей Карпову в обмен на получение оперативной сводки.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест Аллаярову на полгода. 10 ноября Свердловский областной суд оставил это решение в силе.

В октябре стало известно, что Карпов заключил досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что издание Ura.ru могут продать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами