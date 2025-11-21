Экс-полицейский признался в получении взятки от редактора Ura.ru

Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от своего племянника, свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина рассказал, что в период с апреля 2024 года по апрель 2025 год он передавал Аллаярову оперативную сводку за денежное вознаграждение, которое журналист переводил ему на карту. Экс-полицейский уточнил, что делился с племянником информацией о совершенных преступлениях на территории Екатеринбурга.

В июне текущего года Аллаяров был арестован по обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей Карпову в обмен на получение оперативной сводки.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест Аллаярову на полгода. 10 ноября Свердловский областной суд оставил это решение в силе.

В октябре стало известно, что Карпов заключил досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что издание Ura.ru могут продать.