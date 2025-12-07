На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне в Египте столкнулись с самым массовым нашествием клопов за 10 лет

SHOT: россияне столкнулись с эпидемией клопов в отелях Египта
Shutterstock

Российские туристы столкнулись с самой массовой атакой клопов в Египте за последние десять лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россияне обнаружили насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Сахль-Хашише. В частности, клопы покусали гостей популярного отеля Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh. Сначала туристы заметили на теле странные укусы, но решили, что это сделали мошки или комары. Однако затем заметили на кроватях черных насекомых. Пострадавшие пожаловались журналистам, что их дважды переселяли в другие номера, и везде они сталкивались с аналогичной проблемой.

По данным SHOT, некоторые турагенты называют ситуацию с клопами в Египте настоящей эпидемией. Россияне боятся, что насекомые могут попасть в чемоданы и улететь вместе с ними домой.

До этого в самолетах авиакомпании Turkish Airlines обнаружили клопов. Как сообщила газета The New York Times, насекомые падали на пассажиров прямо с потолка. Издание отмечало, что Turkish Airlines предлагала пассажирам разные варианты компенсации. NYT со ссылкой на экспертов пояснила, что обработка самолета от клопов занимает 2–5 дней и может стоить от $75 до $125 тысяч с учетом потерянной выручки и трат на обработку.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от постельных клопов.

