Россиян призвали отказаться от поездок в Индию, Таиланд и страны Африки

В данный момент в ряде южных стран активизировались насекомые – переносчики опасных заболеваний. В том числе экзотические лихорадки активно распространяются в Индии, Юго-Восточной Азии (особенно в Таиланде) и Африке. Россиянам лучше отказаться от поездок туда, акт как по возвращении они могут заразить местных комаров, а те перенести вирусы никуда не выезжавшим гражданам, предупредил заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

По словам специалиста, тигровые комары Aedes Aegypti и Aedes Albopictus, переносящие вирус Зика, чикунгунья и других болезней, уже были замечены в Абхазии и Сочи. На фоне потепления климата они начинают перелетать из экваториальных районов в более северные регионы – так, из-за их появления на юге Франции чикунгунья выявляется в Европе.

Что касается конкретно лихорадки чикунгунья, то специалисты особенно опасаются её активной передачи в Таиланде, отметил Онищенко.

«Если мы туда поедем и заразимся, то мы уже здесь и наших комаров заразим, и может получиться так, что начнётся передача на людей, которые никуда не выезжали», — предупредил он.

Напомним, 26 мая российское посольство на Шри-Ланке заявило о самой активной вспышке лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. В посольстве отметили, что переносчиками заболевания являются жёлтолихорадочные комары, которые наиболее активны в дневное время суток. Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию на контроле. В частности, для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе РФ задействована система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, в стране проводится мониторинг циркуляции комаров, переносчиков вируса.

До этого Онищенко отмечал, что если раньше в стране существовали только завозные случаи заражения, то теперь экзотическая инфекция может начать распространяться внутри страны. Академик уточнил, что переносчиков лихорадки начали замечать в южных регионах РФ, в частности, в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее россияне на Мальдивах пожаловались на комаров, переносящих опасный вирус.