Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов

Государственная дума приняла законопроект, который ужесточает налогообложение для лиц, признанных иностранными агентами, включая введение единой ставки НДФЛ в размере 30%. Об этом пишут РИА Новости.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета и вступят в силу через месяц после официальной публикации закона, но не раньше начала очередного налогового периода.

Закон устанавливает фиксированную ставку НДФЛ в размере 30% для физических лиц, имеющих статус иностранного агента. При этом они лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям и освобождение от налогов на доходы от продажи активов, дарения и наследования.

Дополнительно вводятся ограничения для организаций, имеющих статус иностранного агента или долю участия иностранных агентов в уставном капитале 10% и более. Такие организации не смогут применять льготные ставки налога на прибыль, а также лишатся права на освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации, за исключением тех положений, для которых предусмотрены отдельные сроки вступления в силу.

