На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов

Госдума ввела для иноагентов единую ставку НДФЛ в размере 30%
true
true
true
close
Shutterstock

Государственная дума приняла законопроект, который ужесточает налогообложение для лиц, признанных иностранными агентами, включая введение единой ставки НДФЛ в размере 30%. Об этом пишут РИА Новости.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета и вступят в силу через месяц после официальной публикации закона, но не раньше начала очередного налогового периода.

Закон устанавливает фиксированную ставку НДФЛ в размере 30% для физических лиц, имеющих статус иностранного агента. При этом они лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям и освобождение от налогов на доходы от продажи активов, дарения и наследования.

Дополнительно вводятся ограничения для организаций, имеющих статус иностранного агента или долю участия иностранных агентов в уставном капитале 10% и более. Такие организации не смогут применять льготные ставки налога на прибыль, а также лишатся права на освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации, за исключением тех положений, для которых предусмотрены отдельные сроки вступления в силу.

Ранее в СПЧ объяснили смысл повышения налогов для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами