В Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри»

Группа иноагентов из Европейского центра анализа и стратегии (CASE) выступила с обращением к западным политикам с инициативой начать кампанию «завлечения России в Европу» с целью последующего развала РФ. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В Telegram-канале упомянутой комиссии Госдумы подчеркивается, что соответствующее предложение иноагентов имеет своей целью «взорвать Россию изнутри».

«Ничего иного, кроме как предложить известный сценарий, который уже обыгран на Украине в виде Евромайдана, придумать они не смогли. Такой же воровской прием с предложениями «когда-нибудь» вступить в ЕС и «влиться в европейскую семью народов» недавно использовали и против Грузии, сейчас применяют и против Молдавии», — отметил Пискарев.

19 мая минюст России предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.