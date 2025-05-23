В Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри»

Группа иноагентов из Европейского центра анализа и стратегии (CASE) выступила с обращением к западным политикам с инициативой начать кампанию «завлечения России в Европу» с целью последующего развала РФ. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
В Telegram-канале упомянутой комиссии Госдумы подчеркивается, что соответствующее предложение иноагентов имеет своей целью «взорвать Россию изнутри».
«Ничего иного, кроме как предложить известный сценарий, который уже обыгран на Украине в виде Евромайдана, придумать они не смогли. Такой же воровской прием с предложениями «когда-нибудь» вступить в ЕС и «влиться в европейскую семью народов» недавно использовали и против Грузии, сейчас применяют и против Молдавии», — отметил Пискарев.
19 мая минюст России предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Ранее Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.