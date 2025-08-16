На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, как увидеть на небе загадочные светящиеся облака

ПНИПУ: до конца августа в небе можно увидеть серебристые облака
TEEREXZ/Shutterstock/FOTODOM

Жители России до конца августа могут наблюдать одно из самых редких и загадочных атмосферных явлений — серебристые облака. Астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», как формируется явление и где его можно лучше увидеть.

По словам ученого, эти бледно-голубые полосы и волны формируются в мезосфере на высоте около 80 километров, где летом температура опускается до –120 °C.

В отличие от привычных тропосферных облаков, серебристые состоят из микрокристаллов льда, образующихся на частицах метеорной пыли. Их свечение видно только в глубоких сумерках, когда Солнце уже за горизонтом, но продолжает освещать облака снизу. Структура таких облаков настолько тонкая, что сквозь них можно разглядеть звезды.

Впервые явление описали в 1885 году, вскоре после извержения вулкана Кракатау, однако причины его появления до конца не ясны. Сегодня ученые связывают рост числа наблюдений с изменениями климата и повышением влажности в верхних слоях атмосферы. В этом сезоне ночное свечение началось еще в мае и сохраняется необычно долго.

Лучшие условия для наблюдений — в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Сибири, тогда как на юге России увидеть серебристые облака удается крайне редко.

Похожие образования зафиксированы и в атмосфере Марса, где их, по мнению исследователей, также формируют ледяные кристаллы на частицах метеорной пыли.

Ранее россиянам рассказали, как увидеть и услышать августовский звездопад.

