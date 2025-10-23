Необычные облака замечены на Камчатке

На Камчатке вулканологи обратили внимание на загадочные лентикулярные облака, которые появились над Ключевским вулканом. Соответствующие фотографии опубликованы на странице в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Фотографии сделал вулканолог, начальник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук.

Лентикулярные облака — это редкое природное явление. Такие облака имеют необычную форму и напоминают летающие тарелки или линзы. Название происходит от латинского слова lenticularis, что означает «линзовидный» или «в форме линзы». Если сравнивать с другими видами облаков, то эти совершенно неподвижны.

Основной причиной их возникновения называют волновое движение воздуха. Когда ветер встречает на своем пути препятствие, например гору, он вынужден подниматься вверх.

Последний раз извержение Ключевского вулкана произошло 15 августа. Тогда он выбросил столб пепла на высоту восемь километров.

Ранее ученый рассказал, как увидеть на небе загадочные светящиеся облака.