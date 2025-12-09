На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье будут судить мошенников, похитивших у пенсионера 17,6 млн рублей

В Подмосковье мошенники похитили у пенсионера 17,6 млн рублей
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Житель Подмосковья поверил мошенникам и отдал им почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Пенсионер общался с аферистами в течение месяца. Все это время они представлялись сотрудниками разных служб. Под давлением злоумышленников он снял свои накопления и продал квартиру. Все средства он передал «инкассатору».

«Общая сумма причиненного пожилому мужчине ущерба составила более 17,6 млн рублей», – сообщается в публикации.

Мужчина обратился в полицию. В результате подозреваемых задержали. По версии правоохранителей, в схеме участвовали три человека. Один из них открывал счета на свое имя и передавал третьим лицам доступ к ним. Второй участник осуществлял операции с криптовалютой, третий – забирал деньги.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу.

Также прокуроры подали иск, в рамках которого обвиняемые смогут возместить пенсионеру ущерб.

Ранее мошенники стали чаще атаковать россиян в Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под видом знаменитостей.

