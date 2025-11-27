На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Амурский школьник сел на лицо памятника солдату

В Белогорске школьник сел на голову памятника Вежливому солдату
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Белогорске Амурской области школьник сел на лицо памятника Вежливому солдату. Это снял на видео водитель автомобиля, который проезжал мимо. Позже видео появилось в Telegram-канале «Белогорск Z ИНФО».

На кадрах видно, как мальчик забирается на монумент, садится на лицо солдата, после чего спускается на землю.

По информации канала, правоохранители уже установили личность несовершеннолетнего вандала: им оказался 12-летний ученик школы №5. Мальчик уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Полиция проводит работу с его отцом.

Ранее в Красноярске вандалы разрисовали мемориал «Кандальный путь».

