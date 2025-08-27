В Волгоградской области ищут серийного испражнителя, осквернившего памятник Чебурашке

В Волжском Волгоградской области ищут мужчину, который испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Судя по кадрам опубликованного властями видео, мужчина совершил акт вандализма ночью. На записи видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем испражняется на Чебурашку и уходит.
В администрации уточнили, что это не первый раз, когда персонаж подвергается атаке вандала.
«Но на этот раз камеры отчетливо запечатлели лицо бессовестного гражданина», — отметили в администрации и призвали горожан помочь с поиском хулигана.
До этого в Санкт-Петербурге мужчину, справившего нужду у Вечного огня, арестовали на семь суток.
Ранее сообщалось, что в США неадекватная пассажирка самолета разделась на борту и справила нужду на кресло.