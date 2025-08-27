На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области ищут серийного испражнителя, осквернившего памятник Чебурашке

В Волжском серийный испражнитель справил нужду у памятника Чебурашке
true
true
true

В Волжском Волгоградской области ищут мужчину, который испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Судя по кадрам опубликованного властями видео, мужчина совершил акт вандализма ночью. На записи видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем испражняется на Чебурашку и уходит.

В администрации уточнили, что это не первый раз, когда персонаж подвергается атаке вандала.

«Но на этот раз камеры отчетливо запечатлели лицо бессовестного гражданина», — отметили в администрации и призвали горожан помочь с поиском хулигана.

До этого в Санкт-Петербурге мужчину, справившего нужду у Вечного огня, арестовали на семь суток.

Ранее сообщалось, что в США неадекватная пассажирка самолета разделась на борту и справила нужду на кресло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами