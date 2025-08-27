В Волгоградской области ищут серийного испражнителя, осквернившего памятник Чебурашке

В Волжском серийный испражнитель справил нужду у памятника Чебурашке

В Волжском Волгоградской области ищут мужчину, который испражнился на фигуру Чебурашки, установленную в сквере на улице Алексндрова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Судя по кадрам опубликованного властями видео, мужчина совершил акт вандализма ночью. На записи видно, как нарушитель подходит к памятным фигурам мультипликационных персонажей, оглядывается, затем испражняется на Чебурашку и уходит.

В администрации уточнили, что это не первый раз, когда персонаж подвергается атаке вандала.

«Но на этот раз камеры отчетливо запечатлели лицо бессовестного гражданина», — отметили в администрации и призвали горожан помочь с поиском хулигана.

До этого в Санкт-Петербурге мужчину, справившего нужду у Вечного огня, арестовали на семь суток.

Ранее сообщалось, что в США неадекватная пассажирка самолета разделась на борту и справила нужду на кресло.