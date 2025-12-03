На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воспитатель детсада семь лет насиловал детей и снимал это на камеру

В Великобритании воспитатель детсада семь лет насиловал детей
true
true
true
close
Metropolitan Police

Воспитатель лондонского детского сада предстанет перед судом за серию изнасилований детей, мужчина снимал пострадавших на видео и хранил записи дома. Об этом сообщает Metro.

45-летний Винсент Чан работал воспитателем в детском саду более семи лет, полицейские заподозрили его в жестоком обращении с детьми после жалобы его коллеги. При обыске в квартире британца были обнаружены фото и видеозаписи, на которых он насиловал воспитанников.

Подозреваемого арестовали, ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах изнасилований, он также делал непристойные фотографии несовершеннолетних. После произошедшего детский сад закрыли, расследование продолжается.

До этого в Казахстане школьница забеременела после изнасилования. 14-летняя школьница с ментальными нарушениями, предположительно, была изнасилована группой мужчин.

Ранее в Париже четверых молодых людей задержали за изнасилование девочки в KFC.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами