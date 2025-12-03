Воспитатель детсада семь лет насиловал детей и снимал это на камеру

В Великобритании воспитатель детсада семь лет насиловал детей

Воспитатель лондонского детского сада предстанет перед судом за серию изнасилований детей, мужчина снимал пострадавших на видео и хранил записи дома. Об этом сообщает Metro.

45-летний Винсент Чан работал воспитателем в детском саду более семи лет, полицейские заподозрили его в жестоком обращении с детьми после жалобы его коллеги. При обыске в квартире британца были обнаружены фото и видеозаписи, на которых он насиловал воспитанников.

Подозреваемого арестовали, ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах изнасилований, он также делал непристойные фотографии несовершеннолетних. После произошедшего детский сад закрыли, расследование продолжается.

