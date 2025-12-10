В Москве назвали лучших российских менеджеров 2025-го года

В Москве объявили победителей 23-й премии «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров.

Как отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, за 20 лет премия стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей России.

«Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны», — сказал он.

Всего в этом году в премии принимали участие руководители более чем 300 компаний России. В состав жюри вошли победители премии прошлых лет.

Всего в премии было 18 основных номинаций, а также специальная номинация – «Лучший независимый директор».

Официальным медиапартнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co.