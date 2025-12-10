На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве назвали лучших российских менеджеров 2025-го года

В Москве наградили победителей премии «Топ-1000 российских менеджеров»
true
true
true
close
Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В Москве объявили победителей 23-й премии «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров.

Как отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, за 20 лет премия стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей России.

«Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны», — сказал он.

Всего в этом году в премии принимали участие руководители более чем 300 компаний России. В состав жюри вошли победители премии прошлых лет.

Всего в премии было 18 основных номинаций, а также специальная номинация – «Лучший независимый директор».

Официальным медиапартнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами