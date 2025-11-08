Из РФ депортировали мигранта-педофила, задержанного в Рязанской области

В Рязанской области мигранта-педофила выдворили из РФ после отбывания срока

В Рязанской области шестеро мигрантов покинули территорию России после отбывания наказания. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, один из них является уроженцем Восточной Европы, остальные – граждане Средней Азии. Среди преступлений, за которые они получили сроки – кражи, грабеж, разбой. Также один из них лишился свободы за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«После истечения сроков наказания пребывание данных лиц в России было сочтено нежелательным. Поэтому мигрантов водворили в ЦВСИГ УМВД, где они ожидали очереди на депортацию», – рассказали в полиции.

В сопровождении сотрудников правоохранительных органов иностранцы прибыли в московский аэропорт «Домодедово», откуда они отправятся на родину. Отмечается, что отправка производится за их счет.

До этого стало известно о выдворении 2,7 тысячи мигрантов из Москвы. Все они попались на правонарушениях и будут депортированы в родную страну.

Ранее нелегал расправился с подростком, напал на его сестру и пытался изнасиловать их мать.