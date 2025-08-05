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В Эрмитаже рассказали об уникальной находке при раскопках в Смоленской области

В Смоленской области нашли вырезанную из дерева шестипалую кисть руки
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Государственный Эрмитаж

Шестипалую кисть руки, вырезанную из дерева, обнаружили археологи при раскопках в Смоленской области. Об этом сообщается на сайте Эрмитажа.

На памятнике Сертея II в слое 5–4 тыс. лет до н. э. нашли антропоморфную кисть руки, аналогов которой не существует в отечественной археологии каменного века, рассказали в музее.

Там отметили, что рука сделана весьма искусно, ладонь тщательно зашлифована, а на тыльной стороне вырезана семилучевая розетка. При этом у нее обломаны пальцы, а ребро ладони, орнаментированное глубокими нарезками, частично повреждено. Изначально кисть была частью какого-то предмета, о чем свидетельствует слом на запястье.

Предварительно, находка была создана в конце 5–4 тысячелетия до н.э. Рядом с ней найдены редкие фрагменты сосуда с изображением мужчины.

До этого сообщалось, что археологи раскопали зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода.

Ранее археологи нашли место хранения библейского Ковчега Завета в Израиле.

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