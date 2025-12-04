В России зафиксировали всплеск заболеваемости гонконгским гриппом

В России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов.

Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, фиксируется рост заражений коронавирусом — за неделю динамика составила 17,8%.

В Роспотребнадзоре призвали россиян соблюдать профилактические меры: избегать людных мест, проветривать помещение и мыть руки, а также ограничивать контакты при ухудшении самочувствия. Также там напомнили, что риски осложнений снижает вакцинация.

Тем временем пресс-служба Депздрава столичного региона заявила, что эпидемиологические пороги по заболеваемости гриппом в Москве не превышены.

До этого доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что клинические проявления респираторных вирусных инфекций весьма разнообразны. Так, парагрипп часто сопровождается воспалением голосовых связок, в то же время при обычном гриппе такого симптома не будет.

Ранее ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа, опаснее COVID-19.