На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали всплеск заболеваемости гонконгским гриппом

Роспотребнадзор: в РФ наблюдается резкий рост заболеваемости гонконгским гриппом
true
true
true
close
Shutterstock

В России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов.

Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, фиксируется рост заражений коронавирусом — за неделю динамика составила 17,8%.

В Роспотребнадзоре призвали россиян соблюдать профилактические меры: избегать людных мест, проветривать помещение и мыть руки, а также ограничивать контакты при ухудшении самочувствия. Также там напомнили, что риски осложнений снижает вакцинация.

Тем временем пресс-служба Депздрава столичного региона заявила, что эпидемиологические пороги по заболеваемости гриппом в Москве не превышены.

До этого доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что клинические проявления респираторных вирусных инфекций весьма разнообразны. Так, парагрипп часто сопровождается воспалением голосовых связок, в то же время при обычном гриппе такого симптома не будет.

Ранее ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа, опаснее COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами