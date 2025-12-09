На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали перевести россиян на удаленку из-за вспышки гриппа

Депутат Куринный призвал перевести россиян на удаленную работу из-за гриппа
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, работодателям и сотрудникам следует договориться о временном переходе на удаленный формат работы. Такое мнение в разговоре с Life выразил депутат Государственной думы Алексей Куринный.

Депутат объяснил, что удаленная работа в период вспышки гриппа позволит россиянам избегать мест скопления людей, благодаря чему риск заражения и распространения вируса снизится.

«Поэтому, если есть возможность, то лучше дома отсидеться», — заявил Куринный.

Он добавил, что перейти на удаленный формат работы стоит в случае, если работнику позволяет это сделать его работодатель и рабочее место.

При этом депутат отметил, что не всегда работодатели приветствуют подобный формат. Помимо этого, по его словам, сейчас эпидемический подъем заболевания наблюдается не во всех регионах страны.

НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян до этого объяснил, что в мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работы. При этом, по его словам, самим компаниям возвращение сотрудников не столь важно, а иногда и менее выгодно.

Ранее была названа главная ошибка в лечении гриппа, из-за которой антибиотики перестают убивать бактерии.

