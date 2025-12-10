Россиян предупредили об опасности соковой диеты

Диета на соках не поможет похудеть. Более того, в долгосрочной перспективе она может серьезно подорвать здоровье. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что фруктовый сок содержит фруктозу, сахарозу и глюкозу, которые организм не всегда успевает усвоить, из-за чего они откладываются в виде жира. Если человек часто практикует такую диету, у него может выработаться инсулинорезистентность.

«Это такое преддиабетное состояние. Если у человека есть предрасположенность или какие-либо генетические сбои в организме, то можно очень быстро дойти до сахарного диабета», — отметила специалист.

Она добавила, что при соковой диете человек первое время действительно будет худеть, но помимо калорий в дефиците будут и питательные вещества. Это экстремальные и опасные для организма условия.

Каждый год тысячи людей бросаются худеть к праздникам, надеясь быстро увидеть результат в зеркале. Но за этим стремлением часто скрыты ошибки, которые оборачиваются проблемами со здоровьем и разочарованием. Почему попытки «успеть к Новому году» часто заканчиваются обратным эффектом, «Газете.Ru» рассказала Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Ранее россиян предупредили об опасности диеты Дюкана.