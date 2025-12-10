Участник СВО подчеркнул важность программ поддержки для ветеранов

Программы поддержки для ветеранов специальной военной операции помогают не только адаптироваться к мирной жизни, но и продолжать служить родине, поддерживая товарищей, которые остаются на передовой. Об этом на стартовавшем форуме «Вместе победим», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве, заявил ветеран СВО Максим Раков.

Мероприятие объединит более 1000 человек со всей страны, среди которых ветераны специальной военной операции, включая участников кадровой программы «Время Героев» и других региональных программ для защитников, ветераны иных локальных конфликтов, а также члены семей погибших участников СВО. Участники обсудят поддержку и интеграцию ветеранов в мирную жизнь, а также оказание всесторонней помощи их семьям.

«Я считаю, что программы поддержки, позволяющие участникам СВО продолжать служить родине после возвращения с фронта, очень важны. У многих из нас там сейчас остаются товарищи. Мы осознаем, что такое боевые действия, и многие наши ребята вернутся оттуда. Им предстоит адаптироваться к мирной жизни. Очень важно быть их координаторами, помощниками — где-то подсказать, где-то помочь», — отметил Раков.

По его словам, ключевую роль в этом играют организации, такие как фонд «Защитники Отечества», а также форумы и ассоциации, где участники СВО могут приобрести знания, связи и новые знакомства.

«Там мы становимся социальными координаторами и помощниками для наших боевых товарищей, которые на данный момент выполняют задачи в зоне спецоперации», — добавил он.

Наиболее эффективными мерами поддержки, по мнению Ракова, являются работа психологов, которые именно понимают участников боевых действий, а также реабилитация раненых бойцов и юридическая помощь.

Ветеран высоко оценил работу фонда «Защитники Отечества», отметив, что фонд помог ему в оформлении документов с военкоматом, обеспечил качественную реабилитацию после ранения и поддерживает его в самореализации.

Кроме того, Раков предложил развивать систему адаптивного спорта. По его словам, именно спорт помог ему восстановиться после ранения как физически, так и психологически.

Также он считает необходимым больше вовлекать ветеранов СВО в городские мероприятия, особенно связанные с работой с молодежью

«Необходимой мерой поддержки будет помощь в получении дополнительного или нового образования для участников СВО. Это важно для того, чтобы ребята, вернувшись, видели для себя новые возможности и перспективы», — добавил он.