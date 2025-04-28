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58-летняя петербурженка загорелась от плиты и попала в больницу, но ее не спасли

В Петербурге женщина загорелась от газовой плиты
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Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Петербурга попала в больницу после того, как включила газовую плиту. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Тихорецком проспекте. По данным издания, огонь от конфорки перекинулся на одежду 58-летней женщины, после чего она загорелась.

Петербурженка вызвала медиков только на следующий день, по какой причине она не обратилась к ним сразу, не уточняется. У пострадавшей обнаружили ожоги головы, туловища и конечностей второй и третьей степени. Помимо этого, ей диагностировали синдром полиорганной недостаточности. Медики оказали ей необходимую помощь, но спасти не смогли.

До этого подобный случай произошел в Башкирии. Местная жительница подошла близко к газовой плите, из-за чего на ней загорелся халат. Находившийся рядом мужчина пытался потушить огонь, но сам получил ожоги рук.

Сама пострадавшая попала в больницу с травмами шеи, лица, живота, бедер. Пенсионерка не выжила.

Ранее рабочий получил ожоги и сотрясение мозга из-за вспышки газа на петербургском заводе.

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