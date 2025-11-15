«Легкая цель»: Украине грозит дефицит газа из-за атак ВС РФ

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times.

Украинцы опасаются, что не смогут пережить зиму без газа на фоне ударов по объектам газовой инфраструктуры страны, пишет The New York Times. Украинский «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей.

По информации издания, первые три года после начала конфликта ВС РФ практически не наносили удары по газовой сети , поскольку ее использовали для транспортировки российских ресурсов в Европу. 1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку в связи с истечением соглашения.

Гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что в феврале и марте в результате ударов разрушены оказались 40% украинских газодобывающих мощностей.

Поскольку в этот период отопительный сезон практически закончился, серьезных последствий не было. Летом «Нафтогаз» направил все свои силы на ремонт инфраструктуры, успев по большей части восстановить ее к сентябрю. Однако уже в октябре последовали новые удары.

Анонимный европейский чиновник сказал NYT, что в результате атак выведено из строя 60% производственных мощностей «Нафтогаза» . Какое-то время в некоторых украинских городах не хватало газа. По данным NYT, если удары продолжатся, миллионам украинцев будет сложно отапливать свои дома в зимних условиях. Они не смогут перейти на электрические обогреватели, потому что объекты электрической инфраструктуры также серьезно повреждены и не справятся с запросом потребителей на электроэнергию. Более того, в городах Украины вводят многочасовые отключения света.

Украинцы в ужасе

Журналисты NYT пообщались с семьей украинки Александры Коваленко. По словам женщины, они привыкли жить без света: пользуются фонариками, а при необходимости заряжают гаджеты в торговых центрах. В своей квартире они поддерживают оптимальную температуру с помощью газа. Однако сейчас семья опасается, что они потеряют и этот вариант отопления.

«Если без электричества мы как-то можем жить, то без газа — боюсь даже представить. Я не хочу», — сказала Коваленко.

Журналисты NYT нашли еще несколько собеседников, которые специально переселялись в дом с газом, поскольку последние три года с ним проблем не было. Сейчас они планируют купить газовые баллоны и уголь, чтобы можно было приготовить пищу. Кроме этого, семьи хотят закупиться влажными салфетками на случай пропажи воды.

Газовая система — легкая цель

Согласно официальным данным Минобороны РФ, Россия действительно наносит массированные удары по украинской газовой инфраструктуре, однако только по той части, которая обеспечивает работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«Сейчас растет опасение, что там, где Россия не смогла сломить Украину, погрузив ее во тьму, она может добиться успеха, погрузив ее в холод», — сказано в материале NYT.

Летом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил, что газовая инфраструктура страны построена еще в советские времена и Москве известно о ее расположении, в результате чего это — «легкая цель» .

Другие официальные лица Украины также неоднократно предупреждали, что зима 2025-2026 может стать самой суровой за весь период конфликта. Корецкий отметил, что газ — это тепло и ресурс для приготовления еды для 80% украинских семей. Более того, в стране подавляющее большинство многоквартирных домов используют централизованные системы отопления, работающие на газе. По словам председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Жупанина, быстрой альтернативы обеспечения теплом жителей у Киева нет .

«Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение», — обратился к украинцам Корецкий.

Как пережить зиму

Глава «Нафтогаза» сообщил, что компания импортирует ресурсы, чтобы украинцы смогли пережить зиму, на это требуется около $2 млрд. Три четверти этой суммы закрыли страны Европы, остальное — гранты правительства Украины и кредиты банков. Однако есть вероятность, что газа потребуется больше. Лидер Украины Владимир Зеленский также обратился к европейским лидерам с просьбой помочь обеспечить их газом (или финансированием).

«Россия сделает все, чтобы помешать нам добывать наш газ. Они сделают все. Защитить все это будет сложно. Задача — найти деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ», — добавил Зеленский.

NYT пишет, что украинское правительство изучает возможность покупки американского сжиженного природного газа.

«Мы планируем увеличить импорт на 30%, если это возможно», — говорила министр энергетики Светлана Гринчук в октябре.

Украинское правительство отметило, что в стране ежедневно пытаются восстановить газовую инфраструктуру, но ей был нанесен слишком значительный ущерб.