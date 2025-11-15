«Легкая цель»: Украине грозит дефицит газа из-за атак ВС РФ

Украинцы опасаются, что не смогут пережить зиму без газа на фоне ударов по объектам газовой инфраструктуры страны, пишет The New York Times. Украинский «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей.
По информации издания, первые три года после начала конфликта ВС РФ практически не наносили удары по газовой сети, поскольку ее использовали для транспортировки российских ресурсов в Европу. 1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку в связи с истечением соглашения.
Гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что в феврале и марте в результате ударов разрушены оказались 40% украинских газодобывающих мощностей.
Поскольку в этот период отопительный сезон практически закончился, серьезных последствий не было. Летом «Нафтогаз» направил все свои силы на ремонт инфраструктуры, успев по большей части восстановить ее к сентябрю. Однако уже в октябре последовали новые удары.
Анонимный европейский чиновник сказал NYT, что в результате атак выведено из строя 60% производственных мощностей «Нафтогаза». Какое-то время в некоторых украинских городах не хватало газа. По данным NYT, если удары продолжатся, миллионам украинцев будет сложно отапливать свои дома в зимних условиях. Они не смогут перейти на электрические обогреватели, потому что объекты электрической инфраструктуры также серьезно повреждены и не справятся с запросом потребителей на электроэнергию. Более того, в городах Украины вводят многочасовые отключения света.
Украинцы в ужасе
Журналисты NYT пообщались с семьей украинки Александры Коваленко. По словам женщины, они привыкли жить без света: пользуются фонариками, а при необходимости заряжают гаджеты в торговых центрах. В своей квартире они поддерживают оптимальную температуру с помощью газа. Однако сейчас семья опасается, что они потеряют и этот вариант отопления.
«Если без электричества мы как-то можем жить, то без газа — боюсь даже представить. Я не хочу», — сказала Коваленко.
Журналисты NYT нашли еще несколько собеседников, которые специально переселялись в дом с газом, поскольку последние три года с ним проблем не было. Сейчас они планируют купить газовые баллоны и уголь, чтобы можно было приготовить пищу. Кроме этого, семьи хотят закупиться влажными салфетками на случай пропажи воды.
Газовая система — легкая цель
Согласно официальным данным Минобороны РФ, Россия действительно наносит массированные удары по украинской газовой инфраструктуре, однако только по той части, которая обеспечивает работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
«Сейчас растет опасение, что там, где Россия не смогла сломить Украину, погрузив ее во тьму, она может добиться успеха, погрузив ее в холод», — сказано в материале NYT.
Летом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил, что газовая инфраструктура страны построена еще в советские времена и Москве известно о ее расположении, в результате чего это — «легкая цель».
Другие официальные лица Украины также неоднократно предупреждали, что зима 2025-2026 может стать самой суровой за весь период конфликта. Корецкий отметил, что газ — это тепло и ресурс для приготовления еды для 80% украинских семей. Более того, в стране подавляющее большинство многоквартирных домов используют централизованные системы отопления, работающие на газе. По словам председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Жупанина, быстрой альтернативы обеспечения теплом жителей у Киева нет.
«Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение», — обратился к украинцам Корецкий.
Как пережить зиму
Глава «Нафтогаза» сообщил, что компания импортирует ресурсы, чтобы украинцы смогли пережить зиму, на это требуется около $2 млрд. Три четверти этой суммы закрыли страны Европы, остальное — гранты правительства Украины и кредиты банков. Однако есть вероятность, что газа потребуется больше. Лидер Украины Владимир Зеленский также обратился к европейским лидерам с просьбой помочь обеспечить их газом (или финансированием).
«Россия сделает все, чтобы помешать нам добывать наш газ. Они сделают все. Защитить все это будет сложно. Задача — найти деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ», — добавил Зеленский.
NYT пишет, что украинское правительство изучает возможность покупки американского сжиженного природного газа.
«Мы планируем увеличить импорт на 30%, если это возможно», — говорила министр энергетики Светлана Гринчук в октябре.
Украинское правительство отметило, что в стране ежедневно пытаются восстановить газовую инфраструктуру, но ей был нанесен слишком значительный ущерб.