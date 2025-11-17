На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцев предупредили о нехватке газа для прохождения зимы

Медведчук: Украине не хватит газа для обеспечения людей теплом в зимний период
РИА Новости

Украина не закупила достаточный объем газа для полноценного обеспечения населения теплом в зимний период. Об этом заявил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, плановые показатели закупок составляли от 6 млрд до 8 млрд кубометров, однако фактически объем приобретенного топлива оказался значительно ниже.

«Если у Украины стояла задача закупить газ... в районе 6–8 млрд [кубометров], то закупки произошли не больше 1,5–2,5 млрд. Этого не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимнее время, особенно если наступят холода», — сказал Медведчук.

15 ноября он заявил об истощении энергетических ресурсов Украины, что, по его мнению, приведет к катастрофическим последствиям.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько не хватает Украине для закупки газа на зиму.

