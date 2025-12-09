На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выпустили тестовые серии вакцин от рака

В центре Гамалеи выпустили три тестовые серии вакцины от рака
Нина Зотина/РИА Новости

Глава центра Александр Гинцбург заявил, что фабрика по производству РНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщает ТАСС.

«Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии», — сказал Гинцбург на конференции в Институте системного программирования имени В.П. Иванникова РАН.

Самым главным он назвал то, что в онкологическом центре Герцена под руководством академика Андрея Каприна был получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии, — «начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК, а также применением у больных людей».

До этого министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о скором начале применения инновационной вакцины для лечения меланомы.

В июне Гинцбург сообщил «Газете.Ru», что первыми получателями российской мРНК-вакцины против рака станут пациенты, страдающие меланомой. По словам Гинцбурга, в случае успешного применения методики при лечении меланомы и других опухолей с высоким уровнем мутаций, перед онкологами встанет задача адаптировать ее для терапии других типов рака.

Ранее ученые выяснили, как клетчатка помогает иммунитету бороться с раком.

