Молодая мать осталась без верхней губы после нападения бродячей собаки в Саратове

В Саратове 27-летняя молодая мать лишилась губы из-за нападения бродячей собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Степной улице, где мать пятимесячной девочки выгуливала свою собаку — на нее неожиданно набросилась бродячая собака и укусила ее за лицо.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи констатировали, что верхнюю губу женщины невозможно пришить. Теперь ей потребуется пластическая операция, также ей назначили курс вакцин от бешенства. За ребенком сейчас ухаживает отец.

По словам пострадавшей, эта же собака ранее нападала на жителей соседнего подъезда. Женщина написала заявление в полицию, однако реакции не последовало. По словам местных жителей, напавший пес уже третьи сутки с момента нападения продолжает бродить по округе.

