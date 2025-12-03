Собака без поводка чуть не растерзала ребенка в Башкирии и это попало на видео

В Башкирии собака без поводка чуть не растерзала ребенка

В Башкирии пес без поводка и привязи набросился на ребенка и чуть не растерзал его. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж».

Инцидент произошел на улице Новомостовая. По словам очевидца, хозяйка выгуливала собаку без средств контроля, и в результате животное накинулось на ребенка — этот момент попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, как малолетний пытается убежать, однако пес его догоняет и набрасывается.

Отмечается, что это не первый случай агрессии данного пса. Собака ранее растерзала двух других собак и покусала мальчика.

По словам одного из местных жителей, хозяйка собаки регулярно пренебрегает правилами выгула. Люди уже пытались через суд решить вопрос с ее питомцами, рассказал мужчина.

